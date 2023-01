Lenovo annuncia nuovi notebook per studenti

Dopo aver annunciato numerosi prodotti al CES 2023 di Las Vegas, Lenovo ha svelato nuovi notebook per il settore education durante una conferenza a New Orleans. Sono otto i modelli, quattro con Windows 11 e quattro con ChromeOS. Gli studenti potranno scegliere tra notebook tradizionali e convertibili con schermo touch. Tutti saranno in vendita entro il primo trimestre 2023.

Specifiche dei notebook per la scuola

I notebook con sistema operativo Windows 11 sono Lenovo 100w Gen 4, 300w Yoga Gen 4, 500w Yoga Gen 4 e 13w Yoga Gen 2, tutti con certificazione MIL-STD-810H. Il Lenovo 100w Gen 4 ha uno schermo da 11,6 pollici (1366×768 pixel), processore Intel N100, fino a 8 GB di RAM LPDDR5 e storage fino a 256 GB. Altre specifiche sono: Wi-Fi 6, jack audio, uscita HDMI e tre porte USB (due Type-A e una Type-C).

Il Lenovo 300w Yoga Gen 4 ha invece uno schermo touch da 11,6 pollici (1366×768 pixel), processore Intel N100 o N200, fino a 8 GB di RAM LPDDR5 e storage fino a 256 GB. Altre specifiche sono: Wi-Fi 6 e LTE, jack audio, uscita HDMI e tre porte USB (due Type-A e una Type-C).

Il Lenovo 500w Yoga Gen 4 ha uno schermo touch da 12,2 pollici, processori Intel N100/N200, fino a 8 GB di RAM LPDDR5 e storage fino a 256 GB. Altre specifiche sono: Wi-Fi 6, jack audio, uscita HDMI e tre porte USB (due Type-A e una Type-C).

Infine, il Lenovo 13w Yoga Gen 2 ha uno schermo touch da 13,3 pollici, processori AMD Ryzen 7000, fino a 16 GB di RAM DDR4 e storage fino a 512 GB. Altre specifiche sono: Wi-Fi 6, jack audio, uscita HDMI, card reader SD e quattro porte USB (due Type-A e due Type-C).

I notebook con sistema operativo ChromeOS sono Lenovo 100e Chromebook Gen 4, 300e Yoga Chromebook Gen 4, 500e Yoga Chromebook Gen 4 e 14e Chromebook Gen 3. Il Lenovo 100e Chromebook Gen 4 ha uno schermo da 11,6 pollici (1366×768 pixel), processore MediaTek Kompanio 520, fino a 8 GB di RAM LPDDR4x, storage eMMC fino a 64 GB, connettività Wi-Fi 6 e LTE, jack audio, uscita HDMI e tre porte USB (due Type-A e una Type-C).

Il Lenovo 300e Yoga Chromebook Gen 4 ha uno schermo touch da 11,6 pollici (1366×768 pixel), processore MediaTek Kompanio 500, fino a 8 GB di RAM LPDDR4x, storage eMMC fino a 64 GB, connettività Wi-Fi 6, jack audio, uscita HDMI e tre porte USB (due Type-A e una Type-C).

Il Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4 ha uno schermo touch da 12,2 pollici (1920×1200 pixel), processore Intel N200, fino a 8 GB di RAM LPDDR5, storage eMMC fino a 128 GB, connettività Wi-Fi 6/6E e LTE, jack audio, uscita HDMI e tre porte USB (due Type-A e una Type-C).

Infine, il Lenovo 14e Yoga Chromebook Gen 3 ha uno schermo da 14 pollici (HD non touch, FHD non touch e touch), processori Intel N100/N200 o Core i3-N305, fino a 8 GB di RAM LPDDR5 e storage fino a 128 GB. Altre specifiche sono: Wi-Fi 6/6E, jack audio, uscita HDMI e tre porte USB (due Type-A e una Type-C).

