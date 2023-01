CES 2023: Lenovo ThinkBook Plus Twist con schermo rotante

Insieme ai nuovi Yoga, Lenovo ha presentato al CES 2023 di Las Vegas un notebook molto particolare. Il ThinkBook Plus Twist ha uno schermo rotante “double face”. Da un lato c’è un pannello OLED, dall’altro un display E-Ink. Il produttore ha svelato anche il ThinkBook 16p Gen 4 e il ThinkPhone by Motorola.

Lenovo ThinkBook Plus Twist: OLED o E-Ink?

Il Lenovo ThinkBook Plus Twist ha uno schermo OLED touch da 13,3 pollici con risoluzione 2.8K. Sul lato opposto c’è un display secondario touch E-Ink a colori da 12 pollici. Per sfruttarlo è possibile ruotare lo schermo intorno ad un perno centrale oppure chiudere il notebook. Per scrivere o disegnare è disponibile una stilo ricaricabile.

La dotazione hardware comprende i processori Intel di 13esima generazione (fino al Core i7 serie U), RAM LPDDR5 fino a 16 GB e SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB. Sono inoltre presenti due porte USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, webcam full HD, tastiera retroilluminata e batteria da 56 Wh. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Sarà disponibile da giugno a partire da 1.649 dollari.

Lenovo ThinkBook 16p Gen 4: accessori modulari

Il ThinkBook 16p Gen 4 è un notebook tradizionale, ma con tre accessori modulari. Sfruttando i pin magnetici sulla parte superiore dello schermo è possibile collegare la webcam Magic Bay 4K, la luce Magic Bay Light o il modem Magic Bay LTE. Lo schermo da 16 pollici ha una risoluzione 3.2K o 2.5K e refresh rate fino a 120 Hz.

La dotazione hardware comprende inoltre i processori Intel di 13esima generazione (fino al Core i9 serie H), RAM DDR5 fino a 32 GB, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB (dual slot) e scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 4060. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1.

Sono presenti anche quattro porte USB (due Type-C e due Type-A), uscita HDMI, jack audio, webcam full HD, card reader SD, quattro altoparlanti, lettore di impronte digitali e tastiera retroilluminata. Sarà in vendita dall’estate. Il prezzo base è 1.349 dollari.

