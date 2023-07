Il PC desktop Lenovo è in sconto a soli 149 euro

Lenovo ThinkCentre M700 è un PC desktop a cui non manca nulla per gestire le operazioni quotidiane della produttività come l’elaborazione dei documenti e la posta elettronica. Il computer è adatto anche allo studio, alla navigazione online e all’intrattenimento multimediale. Oggi merita un passaggio su queste pagine per segnalare ai lettori l’offerta di Amazon che permette di acquistarlo in sconto al prezzo finale di soli 149 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita. Passiamone in rassegna le caratteristiche e i punti di forza.

Lenovo ThinkCentre M700, PC desktop: l’affare su Amazon

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati dalla software house. Ecco invece quali sono le specifiche tecniche integrate: processore Intel Core i5-6400, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD da 480 GB per l’archiviazione dei dati, masterizzatore CD/DVD, uscite video DisplayPort e VGA per il collegamento al monitor (fino a due in contemporanea), porte USB 3.0 e una gamma di slot per la connettività. Se vuoi saperne di più, trovi tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Si tratta di un prodotto ricondizionato che può contare sulla garanzia di un anno offerta dal programma Amazon Renewed. È stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati e si presenta in condizioni eccellenti ovvero senza segni di danni estetici visibili se osservato a una distanza di circa 30 centimetri. Al prezzo finale di soli 149 euro, grazie alla promozione in corso, Lenovo ThinkCentre M700 è un vero affare.

Segnaliamo infine che l’e-commerce garantisce inoltre la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in pochi giorni. Scegliendo di effettuare subito l’ordine, dunque, sarà possibile metterlo sulla propria scrivania già all’inizio della prossima settimana.

