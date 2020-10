Lenovo Q24i Monitor in offerta: un tocco di classe a casa e in ufficio

Oggi vogliamo proporvi un interessante monitor in offerta su Amazon. Si tratta di un Lenovo dalle caratteristiche molto particolari, non solo dal punto di vista delle funzionalità, ma anche da quello del design davvero molto ricercato: parliamo del Lenovo Q24i, un monitor che potrete acquistare anche con la Carta del Docente.

Lenovo Q24i: tra le migliori alternative per il rapporto qualità/prezzo

Si tratta di un monitor pensato principalmente per la produttività, adatto soprattutto in ufficio. Ritroviamo infatti un pannello IPS con risoluzione Full HD da 24 pollici. Questo fornisce una fedele riproduzione del colori ed un livello di dettaglio più elevato rispetto ai tradizionali monitor TN. Tuttavia il monitor grazie ad una frequenza di aggiornamento di 75Hz ed il supporto ad AMD FreeSync si adatta egregiamente anche a qualche sessione di gaming. Il design del display è ultrasottile. Lenovo infatti ha posto il pannello I/O nella parte bassa dello schermo, lasciando tutto il resto della superficie con uno spessore di pochi millimetri, riducendo i bordi veramente al minimo indispensabile. Questo perché affiancando più monitor avremo la sensazione di avere un unico schermo di grandi dimensioni.

Dal punto di vista della connettività il Q24i propone l’essenziale: un ingresso HDMI, uno VGA, ed un jack da 3,5mm per gli altoparlanti. Due altoparlanti sono integrati, mentre la tecnologia TUV Eye Comfort evita l’affaticamento anche dopo molte ore di utilizzo. Piuttosto interessante è invece il piedistallo sul quale il monitor si regge, dal design elegante e ricercato. Questo ha una base inclinata che permette di appoggiare la tastiera ed ottenere la giusta angolazione per scrivere. Abbinato alla staffa inoltre, troviamo un pratico fermacavi il quale evita che questi ingombrino la scrivania. Infine è possibile inclinare il monitor stesso per adattarlo al giusto angolo di visione.

Al prezzo di 149,99 euro su Amazon con uno sconto di circa 20 euro è senza dubbio un prodotto decisamente interessante per il rapporto qualità/prezzo.