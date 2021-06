Lenovo QT81, auricolari wireless a prezzo stracciato

Sfruttando su Amazon un apposito codice coupon disponibile in via esclusiva in queste ore, è possibile portarsi alle orecchie gli auricolari wireless Lenovo QT81 ad un prezzo letteralmente stracciato. Basta inserire il codice durante la procedura di pagamento, infatti, ed il prezzo sarà letteralmente dimezzato (sconto che in pagina non appare e dunque è raggiungibile soltanto seguendo la procedura indicata: passando per QUESTA pagina e utilizzando questo codice coupon: WT3JWJGW).

Prezzo stracciato e funzionalità multiutility

Gli auricolari wireless TWS di Lenovo sono definiti “sportivi” per la particolare resistenza al sudore e per caratteristiche tali da ottimizzare il loro saldo posizionamento in-ear durante l'attività fisica, ma sono chiaramente ottimali anche per un utilizzo quotidiano con qualunque altra attività: design essenziale e 30 ore di autonomia sono gli elementi centrali per mettere una cornice chiara alle vaste possibilità d'uso di un dispositivo di questa caratura. Tutto ciò per appena 12,99 euro contro i 25,98 euro di listino.

La nuova generazione di chip BT 5.0 ha prestazioni di elaborazione più elevate, connessione più veloce e più stabile, bassa latenza, supporta chiamate binaurali ad alta definizione per garantire che ogni chiamata sia chiara e fluida. […] Regolazione professionale a tre frequenze, bassa frequenza forte e scioccante, livello di frequenza intermedia chiaro, alta frequenza forte e delicata, per un'esperienza di ascolto completa e stereo. […] Gli auricolari sinistro e destro sono a trasmissione a doppio canale e la modalità master-slave può essere cambiata a piacimento, offrendo una vera esperienza di cuffia wireless diversa.

Per 12,99 euro non si può davvero chiedere di più, soprattutto quando il brand offre tutte le garanzie della sua affidabilità. Per ottenere lo sconto non si deve far altro che inserire il codice sconto WT3JWJGW nell'apposito modulo in fase di pagamento.