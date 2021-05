Lenovo sfida Apple con Yoga Pad Pro 13

Apple domina il settore dei tablet con i suoi iPad. Il modello Pro, in particolare, rappresenta ormai il punto di riferimento per gli utenti aziendali, quindi non stupiscono i tentativi della concorrenza di avvicinarsi al leader indiscusso. Lenovo ha annunciato il nuovo Yoga Pad Pro 13, insieme ad altri tre modelli: Pad Pro 2021, Pad Plus 11 e Pad 11.

Lenovo sfida Apple con quattro nuovi tablet

Il Lenovo Yoga Pad Pro 13 ha un design piuttosto originale. Lungo il lato inferiore c'è un sporgenza che nasconde quattro altoparlanti JBL e due porte (micro HDMI e USB Type-C). Sul retro c'è invece un cavalletto che permette di mantenere il tablet in due posizioni con diverse angolazioni e di appenderlo come un quadro.

La dotazione hardware comprende uno schermo da 13 pollici (2160×1350 pixel) con supporto Dolby Vision e HDR10, processore octa core Snapdragon 870, 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage UFS 3.0, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.2 e GPS.

Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, fotocamera frontale da 8 megapixel, sensore ToF per il face unlock e batteria da 10.200 mAh che offre un'autonomia fino a 12 ore. Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia ZUI 12.5. Il prezzo è circa 420 euro in base al cambio attuale (la stilo Precision Pen 2 deve essere acquistata a parte).

Molto interessante anche il Pad Pro 2021 con schermo OLED da 11,5 pollici (2560×1600 pixel a 90 Hz), processore Snapdragon 870, 6 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di storage, slot microSD, fotocamere posteriori da 13 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, sensore ToF, lettore di impronte digitali e batteria da 8.600 mAh. Il prezzo è circa 320 euro (stilo e tastiera da acquistare a parte).

Il Pad Plus 11 ha invece uno schermo da 11 pollici (2000×1200 pixel), processore Snapdragon 750G, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 13 e 8 megapixel, sensore ToF e batteria da 7.700 mAh. Il prezzo è circa 200 euro.

Infine, il Pad 11 è identico al modello Plus, ma integra processore Snapdragon 662, 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Il prezzo è circa 140 euro. I quattro tablet saranno in vendita da fine mese. Non è noto se e quando arriveranno in Europa.