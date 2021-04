Evento Apple: iMac colorati, iPad Pro M1 e tanto altro

Spring loaded: l’evento primaverile di Apple conferma di fatto le previsioni e le indiscrezioni della vigilia, portando con sé l’annuncio di nuovi prodotti che vanno a inserirsi nel catalogo della mela morsicata. Un appuntamento decisamente ricco, che non ha deluso le aspettative.

iMac colorati, iPad Pro con M1 e tanto altro

Tralasciando l’arrivo delle funzionalità Family per la carta di credito Apple Card (che territorialmente non ci riguarda), procedendo in ordine cronologico seguendo la scaletta imposta da Tim Cook e dai suoi, è da segnalare il prossimo debutto degli abbonamenti ad Apple Podcasts: da maggio in 170 paesi di tutto il mondo.

New entry anche per la linea smartphone, ma solo a livello estetico: iPhone 12 e iPhone 12 mini accoglieranno a breve la colorazione Purple (articolo dedicato). I pre-ordini dal 23 aprile, la disponibilità dal 30 di questo mese.

Confermato l’arrivo di AirTag (articolo dedicato), accessorio protagonista di parecchi rumor nell’ultimo periodo. Funzionerà in accoppiata con l’app Find My per trovare gli oggetti a cui è associato. Sarà acquistabile dal 30 aprile al prezzo di 29 dollari (o 99 dollari per un bundle con quattro unità).

Previste possibilità di personalizzazione e un’attenzione particolare alla privacy: a Cupertino sono stati chiari, serve per tracciare le cose, non le persone.

Rinnovata poi la versione 4K del set-top box Apple TV con l’inclusione del processore A12 Bionic (articolo dedicato), così da garantire una più elevata potenza di calcolo. Nell’occasione, Apple è intervenuta anche sul design e le funzionalità del telecomando in dotazione.

È stata poi la volta dei nuovi iMac colorati con Apple M1 (articolo dedicato), che cambiano sia dal punto di vista del design sia per quanto concerne le prestazioni offerte.

Sopra lo schermo la videocamera FaceTime 1080p, che insieme a un comparto audio evoluto risponde alle esigenze di chi ormai lavora abitualmente in smart working, destreggiandosi tra le riunioni da remoto.

L’ultimo annuncio è riservato alla nuova generazione di iPad Pro, anch’essa spinta da Apple M1 (articolo dedicato) e migliorata sul fronte della tecnologia alla base del display con la dotazione di pannelli Liquid Retina XDR.

Tra le specifiche tecniche anche la connettività 5G, fino a 16 GB di RAM e fino a 2 TB di storage, senza dimenticare la porta USB-C con supporto alla tecnologia Thunderbolt.

Decisamente un evento ricco. Il prossimo appuntamento è fissato per il 7 giugno, quando prenderà il via la kermesse WWDC21 riservata al mondo degli sviluppatori.