Evento Apple: ecco come seguirlo in diretta

Il nuovo evento Apple avrà inizio come da consuetudine quando in Italia saranno le ore 19: si preannuncia un appuntamento denso di annunci e di novità, dunque tutto da seguire per carpire in anteprima cosa hanno in serbo i laboratori di Cupertino.

Evento Apple: segui la diretta

Per seguire la diretta si può andare sul sito ufficiale Apple.

Cosa sarà annunciato?

I rumor della vigilia suggeriscono anzitutto i nuovi iPad Pro come protagonisti assoluti della serata: Apple alzerà il sipario sulla nuova generazione, evolvendo la gamma “Pro” del proprio tablet. Ma non è tutto. Le ipotesi volgono anche verso nuovi iMac, una nuova Apple TV, l’aggiornamento iOS 14.5 e la curiosità delle AirTag per la geolocalizzazione di oggetti che si intende proteggere da furto o smarrimento.

