I nuovi iPad Pro arriveranno il 20 aprile

Con ogni probabilità i nuovi iPad Pro saranno annunciati da Apple il prossimo 20 aprile. A farsi scappare la notizia è stata Siri, l’assistente vocale di Cupertino, che proprio per quella data indica uno “special event” all’Apple Park. Ovviamente nulla è lasciato al caso, dunque semplicemente Apple ha escogitato un modo simpatico per far trapelare la notizia e preparare tutti alla novità in arrivo.

iPad Pro, arrivano il 20 aprile

Già si parla da tempo delle novità relative ai nuovi iPad Pro ed al display con mini-LED che dovrebbero evolvere la gamma rispetto alla generazione antecedente. I rumor troveranno conferma o smentita nella tradizionale diretta da Cupertino, svelando quello che è uno dei prodotti di punta dell’offerta Apple per il mondo professionale.

L’evento sarà condito anche dalla presentazione degli AirTag, sensori in grado di essere geolocalizzati e quindi di poter accompagnare zaini, oggetti preziosi, chiavi o altri elementi che si intendono proteggere da furti o smarrimenti. La conferma ufficiale sulla data arriverà a questo punto direttamente da Apple con l’invito alla stampa fin dai prossimi giorni.