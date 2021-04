Nuovi iPad Pro, mancano i display mini LED

Pochi giorni fa era circolata l’ipotesi di annuncio posticipato per i futuri dispositivi Apple, a causa della carenza di chip. Oggi arriva un’altra cattiva notizia per l’azienda di Cupertino, ovvero la scarsa resa produttiva dei display mini LED che verranno usati per il nuovo iPad Pro da 12,9 pollici.

iPad Pro da 12,9 pollici: consegne posticipate?

In base alle recenti indiscrezioni, Apple annuncerà due nuovi iPad Pro nella seconda metà di aprile. Il modello da 11 pollici dovrebbe avere lo stesso schermo della versione 2020, mentre per quello da 12,9 pollici è previsto l’uso di un display mini LED che offre miglioramenti in termini di luminosità e contrasto. Secondo la fonte di Blommberg, i fornitori avrebbe riscontrato basse rese produttive e uno di essi ha addirittura interrotto la produzione.

Gli schermi mini LED per il nuovo iPad da 12,9 pollici sono realizzati da tre aziende taiwanesi: Ennostar Inc., General Interface Solution Holding Ltd. e Taiwan Surface Mounting Technology Corp. Se il problema non verrà risolto in breve tempo si prevedono ritardi nelle consegne e la disponibilità di un numero inferiore di unità. L’annuncio sembra tuttavia confermato per fine mese.

New story from @debbywuintaipei and me: Apple is facing supply constraints for the MiniLED screens coming to the next 12.9-inch iPad Pros, but the new iPads are still expected to debut later this month. https://t.co/qNhl1ZcDDK — Mark Gurman (@markgurman) April 12, 2021

Oltre al display mini LED per il modello più grande, Apple introdurrà altre novità hardware, una delle quali sarà quasi certamente un processore ARM con prestazioni simili a quelle del chip M1 integrato nei nuovi MacBook Air/Pro e Mac mini. Sono inoltre previste fotocamere migliori e soprattutto il supporto Thunderbolt per la porta USB Type-C. Ciò consentirà di collegare monitor esterni, unità di storage e altre periferiche per una produttività superiore.