iPad Pro (2021): display mini LED e Thunderbolt?

Esattamente un anno fa, Apple ha presentato la versione 2020 del suo tablet professionale. A causa di alcuni problemi produttivi, il nuovo iPad Pro verrà annunciato con un mese di ritardo. In base alle informazioni ricevute da Bloomberg, l’azienda di Cupertino introdurrà diverse novità hardware, tra cui un processore ARM con prestazioni simili a quelle del chip M1 integrato nei MacBook.

iPad Pro (2021): possibili specifiche

Per quanto riguarda design e schermo non sono previste novità. Anche il nuovo iPad Pro verrà offerto con display da 11 e 12,9 pollici, ma per il modello più grande potrebbe essere utilizzata la tecnologia mini LED che permette di migliorare luminosità e contrasto.

La differenza principale rispetto alla versione 2020 sarà ovviamente il processore ARM che sostituirà l’attuale Apple A12Z Bionic. Non è noto il nome (forse A14X o A14Z), ma le prestazioni dovrebbe essere simili a quelle del chip M1 usato nei MacBook Air/Pro e Mac mini. Sono inoltre previste fotocamere migliori e soprattutto il supporto Thunderbolt per la porta USB Type-C. Ciò consentirà di collegare monitor esterni, unità di storage e altre periferiche per una produttività superiore.

Secondo Bloomberg, Apple presenterà anche un iPad più economico per gli studenti e un nuovo iPad mini con schermo più ampio (l’attuale modello ha un display da 7,9 pollici). Nel corso dell’anno è previsto l’annuncio di altri prodotti con processore ARM, oltre ai nuovi AirPods 3 e AirTags.