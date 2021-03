La settimana volge al termine con una nuova indiscrezione relativa ai prossimi dispositivi in arrivo da Cupertino: si ritiene che Apple abbia già messo in cantiere per il prossimo anno il lancio di computer della linea MacBook e di tablet della gamma iPad dotati di display OLED.

La tecnologia OLED in arrivo si MacBook e iPad: il rumor

Che il gruppo abbia intenzione di compiere un passo in avanti per quanto concerne le tecnologie legate agli schermi non è cosa nuova, se ne parla ormai da lungo tempo, fin da metà 2019 con i rumor poi rilanciati di continuo. Quello odierno sembra perfettamente in linea con quanto previsto dall’analista Ming-Chi Kuo a dicembre. Di seguito in forma tradotta la voce di corridoio condivisa oggi dalla testata DigiTimes, solitamente ben informata a proposito dei piani della mela morsicata.

Secondo fonti dell’industria, Apple prevede di adottare nel 2022 pannelli OLED in più dispositivi del proprio catalogo, inclusi quelli delle serie MacBook e iPad.

Sembra dunque ormai quasi certo l’arrivo di ulteriori novità sul fronte hardware per il colosso di Cupertino, dopo l’introduzione dei chip Apple Silicon nel 2020, già in dotazione a tre Mac (MacBook Pro, MacBook Air e Mac mini).

La prima volta che la mela morsicata ha impiegato un pannello di tipo OLED nella propria line-up è stato nel 2017 su iPhone X. Rimanendo nel territorio delle ipotesi e facendo riferimento alla linea di smartphone, il prossimo flagship (iPhone 13) potrebbe arrivare sul mercato in una capiente versione da 1 TB.