Il nuovo iPad Pro con Apple M1 è ufficiale: molto più di un tablet

L’annuncio del nuovo iPad Pro con Apple M1 (lo stesso chip dei Mac) toglie definitivamente ogni dubbio sul percorso di convergenza tra i computer e i tablet di Cupertino. L’incremento in termini di prestazioni rispetto alla generazione precedente è netto, determinando non soltanto un’evoluzione della gamma, ma anche un ampliamento dei campi di applicazione possibili per un device di questo tipo.

Un tablet per creativi, per architetti, per musicisti, per gamer. Un tablet che non deve giocare con i compromessi ma che, grazie al chip M1 depositato nel cuore del tablet direttamente da Tim Cook in una spettacolare presentazione, si eleva ad una dimensione più ambiziosa.

Il chip M1 di Apple nel nuovo iPad Pro

Tra le altre specifiche tecniche, il dispositivo arriva fino a 16 GB di RAM e a 2 TB di storage e la porta USB-C garantisce la compatibilità con la tecnologia Thunderbolt. Ci sono anche il supporto nativo ai network 5G per essere produttivi e connessi in mobilità, un comparto fotografico posteriore con funzionalità avanzate per l’acquisizione di immagini e video, mentre sulla parte frontale trova posto un sensore 12 megapixel abbinato a un’ottica grandangolare la cui inquadratura è gestita in modo dinamico dal software grazie al sistema Center Stage.

Lo schermo è un Liquid Retina XDR, basato sullo stesso pannello presente nel Pro Display XDR. Lato audio, non manca la compatibilità con Dolby Atmos per un’esperienza coinvolgente.

La piattaforma software è ovviamente iPadOS, con supporto garantito a tutte le funzionalità più avanzate della linea e un ecosistema di applicazioni sempre più ricco. In accoppiata con il pennino Apple Pencil dà il meglio di sé, per il disegno o la scrittura a mano libera.

La fase di pre-ordine prenderà il via il 30 aprile. Questi i prezzi: da 799 dollari per la versione da 11 pollici, da 1.099 dollari per quella più grande da 12,9 pollici. La consegna delle prime unità acquistate è prevista entro maggio.

… articolo in aggiornamento