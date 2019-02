Lenovo Smart Tab con Alexa arriva in Italia

Sta per arrivare in Italia il Lenovo Smart Tab, device 2-in-1 annunciato all’inizio del mese scorso tra i padiglioni del CES 2019 di Las Vegas. È insieme un tablet e uno smart display con assistente virtuale Alexa. Debutterà sul nostro mercato entro un paio di mesi in due versioni differenti: M10 e P10, la prima caratterizzata dalla colorazione Nero Ardesia e la seconda dalla tinta Nero Aurora. I pre-ordini hanno già preso il via.

Lenovo Smart Tab

Dando uno sguardo all’elenco delle specifiche tecniche trovano posto un display da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, processore octa core Qualcomm Snapdragon 450, 2 GB di RAM, memoria interna da 16 GB, WiFi, Bluetooth, doppio altoparlante con tecnologia Dolby per il comparto audio e batteria da 4.850 mAh. Le dimensioni sono 242x168x8 mm, il peso si attesta a 481 grammi. Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android Oreo.

Nella galleria di immagini qui sopra è possibile vedere il dispositivo impiegato sia in modalità tablet sia come smart display quando appoggiato sulla base Smart Dock fornita in dotazione. Così facendo si trasforma in uno schermo da posizionare in un qualsiasi angolo della casa, per la visualizzazione di contenuti o informazioni e, come già detto, in grado di supportare l’interazione con l’assistente virtuale di Amazon per il controllo di film, episodi delle serie TV, musica e dei dispositivi presenti nella smart home come lampadine o termostati: basta pronunciare “Alexa, fai partire Tom Clancy’s Jack Ryan”, “Alexa, fammi vedere film di fantascienza” oppure “Alexa, alza il volume”. Se in casa sono presenti dei bambini ci si può affidare alla modalità Kid per impedire l’accesso a contenuti potenzialmente poco sicuri.

Lenovo Smart Tab è disponibile fin da oggi per l’acquisto in pre-ordine sul sito ufficiale del produttore e sull’e-commerce di Amazon, al prezzo di 199 euro. Per la consegna delle prime unità bisognerà però aspettare fino al 25 aprile.