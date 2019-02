New entry nel catalogo PC di Lenovo al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Il produttore ha rinnovato, tra le altre cose, anche la linea IdeaPad, con tre nuovi modelli che fanno della versatilità il loro punto di forza.

MWC 2019: i nuovi Lenovo IdeaPad

Sono ovviamente tutti basati sul sistema operativo Windows 10 e offrono specifiche in grado di soddisfare le esigenze più comuni dell’ambito consumer (intrattenimento, studio ecc.), strizzando l’occhio al tempo stesso ai professionisti che non necessitano di un’eccessiva potenza di calcolo per gestire il flusso di lavoro in mobilità.

Lenovo IdeaPad S540

Partiamo da quello che è il più interessante del trio: Lenovo IdeaPad S540. Disponibile nelle versioni da 14 e 15 pollici con display Full HD IPS, arriva sul mercato in diverse configurazioni hardware. In quella più avanzata integra processore Intel Core i7 di ottava generazione e scheda video NVIDIA GeForce MX250 (in alternativa AMD Ryzen 7 3700U con Radeon RX Vega 10), fino a 16 GB di RAM, storage con capienza massima da 1 TB e batteria che arriva a 12 ore di autonomia dichiarata con una sola ricarica.

Il tutto racchiuso all’interno di un telaio in alluminio e disponibile in tre colorazioni: Abyss Blue, Copper e Mineral Grey. Completano la scheda la tecnologia Dolby Audio per il comparto sonoro e funzionalità dedicate alla sicurezza come TrueBlocker che copre fisicamente la webcam per un livello aggiuntivo di tutela della privacy. Sarà in vendita tra marzo e aprile al prezzo di 899 euro per la versione Intel e 799 euro per quella AMD.

Lenovo IdeaPad S340

Anche il fratello minore Lenovo IdeaPad S340 integra pannelli da 14 e 15 pollici. La scheda include processori fino a Intel Core i7-8565U o AMD Ryzen 7 3700U e GPU NVIDIA GeForce MX250 o Radeon RX Vega 10. La RAM arriva a 16 GB, lo storage a 2 TB.

Lato software si sottolinea il supporto agli assistenti virtuali Cortana di Microsoft e Alexa di Amazon. L’arrivo sul mercato è previsto tra marzo e aprile al prezzo di 599 euro per l’edizione Intel e 549 euro per quella AMD.

Lenovo IdeaPad C340

La carrellata si conclude con Lenovo IdeaPad C340. È un convertibile 2-in-1 con autonomia di otto ore, supporto all’interazione con il pennino Active Pen, lettore di impronte digitali per l’autenticazione e display touch da 14 o 15 pollici. Di nuovo, è disponibile con componentistica Intel o AMD, fino a 16 GB di RAM e memoria interna fino a 2 TB.

Tre le colorazioni disponibili. Anche in questo caso il debutto è fissato per marzo-aprile, con prezzi a partire da 599 euro per entrambe le versioni (Intel e AMD).