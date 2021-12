Lenovo Tab M10 FHD Plus e non te ne penti (prezzo BOMBA)

Se sei alla ricerca di un tablet che ti possa soddisfare sotto ogni punto di vista allora devi acquistare un perfetto Lenovo Tab M10 full HD plus. Grazie alla promozione online su Amazon hai l'occasione di portartelo a casa nella sua configurazione migliore e con uno sconto di ben €40.

Infatti finisci per pagarlo appena €179 che se vuoi puoi dilazionare in comode rate mensili a tasso zero scegliendo Cofidis come modalità di pagamento.

Non fartelo scappare perché la promozione è in scadenza, inoltre, se possiedi un abbonamento Prime in appena 1 o 2 giorni lo ricevi a casa senza alcun costo aggiuntivo.

Lenovo Tab M10 full HD plus: il tablet che desideravi

Con un'estetica super moderno, Lenovo Tab M10 full HD plus è uno di quei tablet che non ti può non soddisfare. Completo di tutto te lo porti a casa in colorazione grigia e fai affidamento su di lui per qualunque genere di utilizzo. Lavoro, studio e svago sono all'ordine del giorno grazie anche alla sua scheda tecnica avanzata.

In modo particolare, ti mette a disposizione un display da 10,3 pollici ovviamente risoluzione full HD. Queste caratteristiche non la devi sottovalutare in quanto ti torna utile quando utilizzi il dispositivo per guardare i video o contenuti in streaming. Non ti preoccupare perché come processore monta un MediaTek Helio che viene abbinata ben 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione che in ogni caso, poi espandere come meglio vuoi adoperando una semplice MicroSD. In questo modo non conosci limiti.

Non mancano poi sia una fotocamera frontale che una fotocamera posteriore con cui divertirci sotto ogni punto di vista è una batteria integrata che ti supporta per ore e ore quando sei fuori casa.

Approfitta subito della promozione su Amazon e portati a casa questo Lenovo Tab M10 full HD plus a soli €179.