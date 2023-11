Lenovo Tab M10 HD: ottimo tablet economico in sconto Black Friday

Con le offerte Black Friday di Amazon potrebbe essere arrivata l’occasione per te di mettere le mani su un ottimo tablet economico. Parliamo di Lenovo Tab M10 HD che oggi ti porti a casa a soli 109,99 euro invece dei 179 di listino.

Lenovo Tab M10 HD in offerta Black Friday: caratteristiche

Lo schermo touch da 10.1 pollici HD (1280×800) IPS garantisce un’esperienza visiva straordinaria, con una luminosità di 400nits che assicura immagini nitide e brillanti. La tecnologia Anti-fingerprint mantiene il display sempre pulito, garantendo un’interazione fluida e senza fastidi.

Al cuore di questo tablet c’è il potente processore MediaTek Helio P22T con 8 core, suddivisi tra 4 a 2.3GHz e 4 a 1.8GHz. Grazie a questa potenza di calcolo, potrai sfruttare al massimo tutte le funzionalità del tuo tablet, dalle app di produttività a quelle per l’intrattenimento.

La batteria integrata da 5000 mAh offre un’autonomia straordinaria, permettendoti di godere di video in playback per circa 8 ore o di navigare sul web ininterrottamente per 10 ore.

Con 3GB di RAM Soldered LPDDR4x, il Tab M10 HD garantisce fluidità nelle tue attività quotidiane. La memoria espandibile tramite MicroSD Card fino a 256 GB (FAT 32) ti offre lo spazio di archiviazione necessario per documenti, foto e app.

Non perdere l’opportunità di portare a casa il Lenovo Tab M10 HD a soli 109,99 euro anziché 179, grazie alle straordinarie offerte Black Friday su Amazon.

