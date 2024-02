Lenovo Tab M10 Plus con display 2K in SUPER sconto su Amazon

Tra i tanti tablet disponibili nel mercato, il Lenovo Tab M10 Plus è uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo. Oggi è in ulteriore sconto del 20%, acquistabile su Amazon a soli 199€. Questa offerta unica è l’occasione ideale per chi desidera un tablet non troppo piccolo al giusto prezzo.

Lenovo Tab M10 Plus, perfetto per gli studenti

Il Tab M10 Plus è un dispositivo che cattura subito l’occhio, grazie al suo display da 10,61″ con risoluzione 2K che assicura immagini vivide e dettagliate, ideale sia per lo streaming video che per la navigazione web. Il design sottile e leggero rende il tablet comodo da tenere in mano, mentre la finitura in metallo gli conferisce un aspetto premium. La tecnologia IPS del display garantisce angoli di visione ampi e dei bellissimi colori.

Sotto lo schermo, il Tab M10 Plus è equipaggiato con un processore octa-core Helio G80 che garantisce una navigazione fluida ed un’esperienza d’uso senza troppi rallentamenti, anche quando si utilizzano app esigenti o si gioca a titoli leggeri. Con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile via microSD, offre ampio spazio per tutte le tue applicazioni, giochi, foto e video. La batteria da 7700 mAh garantisce giornate di utilizzo senza troppe preoccupazioni.

Inoltre, il Tab M10 Plus dispone di una doppia fotocamera, con un sensore posteriore da 8MP ed una fotocamera frontale da 5MP, ideale per qualche videochiamata all’ultimo secondo. Il tablet supporta anche la connettività Wi-Fi e Bluetooth.

Cogli al volo l’opportunità di portarti a casa il tablet Lenovo Tab M10 Plus, ora disponibile a soli 199€ grazie a uno sconto del 20% attivo solo su Amazon. Questa è l’occasione perfetta per chi cerca un tablet di qualità al minor prezzo possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.