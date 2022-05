Lenovo Tab M10 Plus con schermo 2K arriva in Italia

Lenovo ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Tab M10 Plus di terza generazione. Dalle specifiche hardware si deduce chiaramente che il tablet è indicato soprattutto per l’intrattenimento, ma aggiungendo gli accessori può essere utile anche per lavoro e studio. Può essere acquistato sul sito del produttore cinese e nei negozi fisici. Nei prossimi giorni arriverà anche su Amazon, come avvenuto per il precedente modello.

Lenovo Tab M10 Plus: specifiche e prezzo

Il Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione ha uno schermo IPS da 10,61 pollici con risoluzione 2K (2000×1200 pixel) e certificazione TUV per il filtro che riduce l’emissione della luce blu. Lo screen-to-body ratio dell’85% indica un’ampia area di visualizzazione e quindi una migliore esperienza di streaming con Netflix, Amazon Prime Video, Disney e altri servizi.

Il tablet è disponibile in varie configurazioni. Gli utenti possono scegliere versioni con processore MediaTek Helio G80 o Snapdragon 680, 3/4/6 GB di RAM e 32/64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 1 TB. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS e LTE (processore Snapdragon 680).

Sono inoltre presenti le fotocamere posteriore e frontale da 8 megapixel, jack audio da 3,5 millimetri, quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos, porta USB Type-C, accelerometro, giroscopio e sensore di luce ambientale. La batteria da 7.700 mAh supporta la ricarica rapida da 20 Watt e offre un’autonomia fino a 12 ore di riproduzione video, 14 ore di navigazione web e 60 ore di riproduzione musicale.

Il sistema operativo installato è Android 12 (Android 13 nel 2023). I prezzi base per l’Italia sono 229,00 euro (4GB+64GB, WiFi) e 289,00 euro (4GB+128GB, LTE). Gli accessori sono Folio Case e Lenovo Precision Pen 2.

