Lenovo Tab P11 2: su Amazon salvi 100€ dal portafoglio

Scegli Amazon se vuoi risparmiare! Oggi, grazie a un’offerta pazzesca, porti a casa il Lenovo Tab P11 2ª Generazione a soli 249 euro, invece di 349 euro (prezzo di listino). Un’occasione incredibile per te che sei alla ricerca di un tablet performante, ma allo stesso tempo economico. Senza rinunciare a nulla, questo prodotto è di ottima qualità. Approfitta dei vantaggi che Amazon ti sta regalando se sei cliente Prime.

Sfrutta la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di acquisto. Scegli se pagare in comode rate a tasso zero selezionando Cofidis al momento del check out. Grazie a questa promozione ti assicuri un ottimo tablet Android che ti stupirà in ogni cosa. Primo fra tutti il suo ottimo display OLED 2K da 11,5 pollici. Una vera finestra sul mondo che ti assicura immagini realistiche e super colorate.

Lenovo Tab P11 2ª Generazione: la potenza oggi costa poco

Con il Lenovo Tab P11 2ª Generazione hai dalla tua tanta potenza. Pensa a quante cose puoi fare con 4GB di RAM e un processore MediaTek Helio G99. Dotato anche di WiFi 6, la connessione dati sarà decisamente ottimizzata e veloce. Inoltre, i 128GB di memoria interna ti permettono di installare app e giochi e di archiviare qualsiasi contenuto multimediale. Questa è un’esclusiva Amazon.

Acquistalo subito a soli 249 euro, invece di 349 euro (prezzo di listino). Risparmi 100 euro se sei un cliente Prime. Quindi attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.