Lenovo Tab P11 in offerta al minimo storico e lo paghi anche a rate

Se stai cercando un tablet veloce, potente e versatile, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta imperdibile su Lenovo Tab P11, il tablet per la famiglia da 27,94 cm (11″) che ti offre prestazioni e funzionalità di prima classe.

Lenovo Tab P11 ha un prezzo di listino di 349 euro, ma ora puoi approfittare di uno sconto incredibile: su Amazon è disponibile a soli 249 euro, con uno sconto del 29%.

Lenovo Tab P11: il compagno ideale per qualsiasi cosa tu voglia fare

Lenovo Tab P11 è il tablet ideale per lo streaming, il gaming, il lavoro e lo studio, grazie alle sue caratteristiche tecniche di alto livello:

– Display 2K (2000×1200) IPS con 400nits di luminosità; uno schermo che restituisce immagini nitide da ogni angolazione per garantirti una visione fluida delle immagini e dei video

– Processore MediaTek Helio G99 (8C, 2x A76 @2.2GHz + 6x A55 @2.0GHz); offre un funzionamento rapido senza alcuna interruzione ed una potenza non indifferente

– RAM da 4 GB LPDDR4x; per utilizzare il tablet in modo ottimale senza alcuna interruzione

– Wi-Fi 6 + Bluetooth; per garantirti una connessione veloce ed efficiente in ogni occasione

– Storage ampio di 128 GB espandibili fino ad 1 TB tramite microsd; per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare le tue immagini, i tuoi video e le tue applicazioni

Inoltre, Lenovo Tab P11 ti offre anche altre funzionalità esclusive, come:

– La possibilità di trasformarlo in un secondo schermo wireless per il tuo notebook

– La compatibilità con la penna opzionale Lenovo Precision Pen 2, che ti permette di disegnare, dipingere o prendere appunti con precisione e sensibilità

– La certificazione TÜV Full Care Display, che riduce l’affaticamento degli occhi grazie alla modalità Eye Care

– La batteria da 7700 mAh, che ti assicura fino a 15 ore di autonomia con una sola ricarica

– Le fotocamere da 13 MP posteriori e da 8 MP anteriori, che ti consentono di scattare foto di buona qualità e di fare videochiamate nitide

Oggi puoi averlo a soli 249 euro e se preferisci pagare a rate, puoi scegliere l’opzione che ti permette di dividere il costo in 5 rate da 49,80 euro ciascuna, senza interessi né costi aggiuntivi.

