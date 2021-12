Lenovo Tab P11 in promozione BOMBA: un vero affare

Acquistare un tablet che possa stupirti in tutto e per tutto non è affatto difficile, soprattutto se ti affidi a un dispositivo come Lenovo Tab P11. Questo modello ha davvero del geniale e grazie alla promozione in corso su Amazon, può diventare tuo con il 19% di sconto. In altre parole te lo porti a casa con appena 324,89€ approfittando persino di un secondo oggetto che diventerà indispensabile.

Se vuoi lo paghi finanche con finanziamento a Tasso Zero e con l'abbonamento Prime lo ricevi in appena 24 o 48 ore. Cosa potresti volere di più?

Lenovo Tab P11: tutte le qualità di questo tablet

All'apparenza sembra un semplice tablet come molti sul mercato, ma appena ti concentri e lo guardi un po' meglio, ti accorgi subito che è speciale. Prime di vedere l'aspetto tecnico, vorrei farti focalizzare sul suo design ultra slim e leggero che in mano è un vero lusso.

Disponibile in colorazione Slate Grey arriva a casa con la sua Smart Charging Station che rende l'utilizzo ancora più semplice. Infatti quando la batteria è scarica basta posizionare il tablet sulla stazione e utilizzarlo in posizione orizzontale senza l'utilizzo di mani: si mantiene da solo!

Il display da 11 pollici ha una risoluzione spaventosa dal momento che parliamo di 2K. In più a supportare ogni tuo gesto c'è il portentoso processore Qualcomm Snapdragon 662 che viene abbinato a 4 GB di RAM e ad una memoria che può arrivare fino a 1 TB di spazio. In altre parole non esistono limiti.

Per farti ancora più completo, infine, ti faccio sapere che supporta sia la connessione WiFi che 4G LTE.

Acquista subito il tuo Lenovo Tab P11 su Amazon a soli 324,89€. Lo ordini e lo ricevi a casa in appena uno o due giorni con la sottoscrizione Prime attiva. Non perdere questa occasione più che unica.