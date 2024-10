Lenovo Tab P12 ha un mega display da 12,7" con risoluzione 3K (-29%)

Un tablet che tra le mani vola come se fosse una macchina eccezionale… Perché lo è! Lenovo Tab P12 è un mostro di tecnologia che non ti fa scendere a compromessi ma anzi, ti offre un display con risoluzione 3K, tanta potenza e un sistema con Android che è facile da usare. Questa è un’esclusiva che trovi solo su Amazon e include al suo interno la penna per trasformarlo in un quaderno. Puoi acquistarlo subito a soli 319€ con sconto del 29%.

Lenovo Tab P12, perché comprarlo?

Questo prodotto è una garanzia. Se vuoi un tablet che puoi usare per svago, studio e lavoro hai trovato il tuo dispositivo. Lenovo Tab P12 ha tutto quello che stai cercando ma soprattutto la potenza e la praticità di adattarsi a diversi utilizzi senza mai peccare in qualche comportamento.

L’esperienza inizia con il display da 12,7 pollici che supera la media di mercato (i laptop partono da 13″ quindi immagina un po’) e con una risoluzione 3K che rende ogni visione maestosa. Applicazioni fantastiche ma streaming e gaming mobile? Senza precedenti.

Il sistema operativo è Android 12 per trovare tutte le applicazioni che più ami e non avere limitazioni. Il processore è MediaTek ed è abbinato a ben 8GB di RAM e 128GB di memoria.

Completano l’esperienza già eccellente una doppia fotocamera, il WiFi 6, la penna e il caricabatterie incluso. A proposito di energia, ti faccio sapere che ti porta a fine serata senza problemi.

A soli 319€ su Amazon, Lenovo Tab P12 è il tablet da acquistare anche ad occhi chiusi. Collegati e approfitta dello sconto del 29% garantito dalla Festa delle offerte Prime ancora in corso.

Le spedizioni non sono un problema. Con i servizi Prime sono sia gratuite che rapide in tutta Italia.