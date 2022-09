Lenovo ThinkBook 16p: schermo 2.5K e AMD Ryzen 6000

Lenovo ha svelato la terza generazione del ThinkBook 16p, un notebook pensato per l’utenza professionale e le PMI. Può essere definita una workstation mobile, considerati componenti hardware scelti dal produttore cinese, tra cui i processori AMD Ryzen 6000 e l’ampio schermo con risoluzione 2.5K.

Lenovo ThinkBook 16p Gen 3: specifiche e prezzo

Il ThinkBook 16p Gen 3 ha uno schermo da 16 pollici con risoluzione 2.5K (2560×1600 pixel), refresh rate fino a 165 Hz, supporto HDR400 e Dolby Vision, certificazioni X-Rite Pantone, TÜV Rheinland Low Blue Light e TÜV Eyesafe. Un sensore di luce ambientale regola automaticamente la luminosità di schermo e tastiera.

La dotazione hardware comprende i processori AMD Ryzen 5 6600H e Ryzen 7 6800H, fino a 32 GB di RAM LPDDR5, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB (ci sono due slot) e scheda video discreta NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Sono inoltre presenti la webcam full HD (con o senza sensore IR), due porte USB Type-C (una USB4), due porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio da 3,5 millimetri, due altoparlanti da 2 Watt con supporto Dolby Atmos, lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione), card reader 4-in-1 e batteria da 71 Wh. Il telaio è in alluminio.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11. Il Lenovo ThinkPad 16p Gen 3 è già disponibile in Europa, ma non ancora in Italia. Il prezzo della configurazione base è 1.999 euro (IVA esclusa).