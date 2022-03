Lenovo ThinkCentre M700: il desktop con i7 a meno di 300 euro

Puoi acquistare un vero e proprio desktop completo ad alte prestazioni, ad un prezzo semplicemente misero oggi su Amazon. Sto parlando del Lenovo ThinkCentre M700, un computer equipaggiato con processore Intel Core in cui tradizionale case mid-tower completamente aggiornabile, disponibile a meno di 300 euro.

Computer desktop lenovo ThinkCentre M700: caratteristiche tecniche

Va premesso che il PC rientra nel programma Amazon ReNew, coperto da tutte le garanzie tradizionali di Amazon e consegnato in condizioni estetiche e funzionali pari al nuovo. Lo chassis presenta una pratica paratia che consente di accedere rapidamente all’hardware e può essere posizionato sia in verticale che in orizzontale. All’interno ospita un processore Intel Core i7-6700T quad-core con 8 thread e una frequenza massima di 3,6GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD 240GB, il tutto naturalmente espandibile. La configurazione dual-channel della memoria di sistema consente di espanderla fino a 64GB e non manca la possibilità di aggiungere un ulteriore HDD/SSD o sostituire quello preinstallato. Inoltre, grazie agli slot PCIe liberi è possibile perfino aggiungere una scheda video dedicata per la massima flessibilità.

Si tratta di un computer rivolto soprattutto ai professionisti che necessitano innanzitutto di un computer affidabile, ma anche di un PC dalle performance elevate. La completa espandibilità, infatti, garantisce di ottenere il massimo in termini prestazionali anche in prospettiva futura. Non manca neanche un masterizzatore ottico che permette di copiare e condividere i dati in maniera rapida e, soprattutto, economica. La connettività prevede 6 porte USB di cui quattro con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono due, una DisplayPort e l’altra VGA, consentendo di gestire contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K. Presente, ovviamente, la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Il tutto gestito da Windows 10 nella sua versione Professional.

Grazie ad un notevole calo di prezzo, il Lenovo ThinkCentre M700 è disponibile su Amazon a soli 299,90 euro per un risparmio di ben 100 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.