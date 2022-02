Lenovo ThinkCentre M900 Tiny: il Mini PC con Core i5 a un prezzaccio

Se stai cercando un Mini PC di alto livello, ma non vuoi investire cifre eccessive, allora un ricondizionato è senza dubbio la soluzione ideale. Un esempio è il Lenovo ThinkCentre M900 Tiny, un computer ad alte prestazioni pensato per l’utilizzo professionale, disponibile a soli 339 euro su Amazon.

Mini PC Lenovo ThinkCentre M900 Tiny: caratteristiche tecniche

È importante sottolineare che il PC rientra nel programma Amazon ReNew. Questo significa che il computer verrà consegnato in perfette condizioni sia estetiche che funzionali e gode di tutte le garanzie Amazon. Il computer ha un design estremamente sottile, ma che consente di posizionarlo sia in verticale che in orizzontale. All’interno ospita un processore Intel Core i5-6500T quad-core con una frequenza massima di 3,1GHz. A supportarlo ci sono 8GB di memoria RAM e due dischi: un SSD da 240GB e un hard disk da 500GB. Si tratta di una soluzione completamente espandibile, grazie al pannello laterale a scorrimento che da pieno accesso all’hardware. Il processore può essere sostituito, mentre la memoria RAM può essere estesa agevolmente fino a 64GB. Ovviamente, anche lo spazio di archiviazione può essere maggiorato sostituendo uno dei due dischi preinstallati.

Si tratta di una configurazione piuttosto performante, ideale per le operazioni d’ufficio o le attività quotidiane. Un computer che si adatta perfettamente sia all’ufficio che all’ambiente domestico. Dal punto di vista della connettività, il PC mette a disposizione tutto ciò che serve per lavorare al meglio. Le porte USB sono ben 6 e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Una delle due frontali, inoltre, è abilitata alla ricarica rapida per i dispositivi mobili. Le uscite audio/video sono due, entrambe DisplayPort, consentendo di collegare contemporaneamente due monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni di rete grazie alla connessione via cavo. All’interno della confezione non manca neanche un pratico dongle USB per fruire della connessione wireless fino a 300Mbps.

Puoi acquistare il Levono ThinkCentre M900 Tiny a soli 339 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.