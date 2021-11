Lenovo ThinkCentre M93p: il Mini PC con Core i5 a soli 200 euro

Se durante il Black Friday non hai trovato il Mini PC che faceva al caso tuo, senza dubbio il Lenovo ThinkCentre M93p potrebbe rappresentare una soluzione ideale. Si tratta di un computer equipaggiato con un Intel Core i5 perfetto per le attività d’ufficio, oggi proposto a circa 200 euro su Amazon per un rapporto qualità/prezzo eccezionale.

Mini PC Lenovo M93p: caratteristiche tecniche

Il processore in questione è un Intel Core i5-4590T quad-core con una frequenza massima di ben 3GHz, affiancato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 256GB. Naturalmente il tutto è completamente espandibile. La RAM propone una configurazione dual-channel per un massimo di 32GB, mentre l’SSD può essere sostituito con un’altra unità da 2,5 pollici più capiente. Si tratta di una configurazione di ottimo livello, superiore alla maggior parte delle soluzioni tradizionali nella stessa fascia di prezzo. In questo caso, infatti, parliamo di un computer ricondizionato, ma certificato da Amazon. Il computer, infatti, rientra nel programma Amazon Renew il quale garantisce che il prodotto sia in condizioni estetiche e funzionali al pari del nuovo. Un’alternativa ideale soprattutto per le PMI che necessitano di acquistare un numero consistente di macchine.

Dal punto di vista della connettività avrai a disposizione tutto ciò che potrebbe servirti. Le porte USB sono ben cinque e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Una di queste è addirittura abilitata alla ricarica rapida per i dispositivi mobili. Le uscite audio/video sono due, una DisplayPort e l’atra VGA, consentendoti di gestire 2 monitor contemporaneamente. Non manca naturalmente la porta RJ45 così da ottenere le massime prestazioni offerte dalla rete fissa attraverso la connessione via cavo. Tuttavia, in confezione viene fornito un pratico dongle USB per l’utilizzo della connessione Wi-Fi. Nel complesso si tratta di una soluzione decisamente affidabile, ideale anche per l’utilizzo domestico. Un ottimo alleato per le piccole attività quotidiane, con un ingombro ridotto al minimo indispensabile. Perfetto come media center, per godere dei contenuti in streaming su Netflix, Prime Video o Disney+.

Il Lenovo ThinkCentre M93p è disponibile su Amazon a soli 204 euro con spedizione Prime. Inoltre, è possibile optare anche per la variante con SSD da 512GB a soli 28 euro in più.