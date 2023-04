Lenovo ThinkCentre M93p: il Mini PC a soli 115 euro

Ha tutto ciò che serve per gestire le operazioni base della produttività (creazione e modifica dei documenti, invio e ricezione della posta elettronica, collaborazione da remoto) e può essere impiegato per lo studio, la navigazione o l’intrattenimento multimediale: Lenovo ThinkCentre M93p è il Mini PC proposto oggi con un’offerta Amazon e acquistabile al prezzo finale di soli 115 euro. Gli interessati non perdano tempo, poiché le unità disponibili non sono molte.

Mini PC in sconto: Lenovo ThinkCentre M93p

Partiamo dal sistema operativo: è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati. Queste, invece, le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel Core i5-4570T, 8 GB di RAM, SSD da 240 GB per l’archiviazione dei dati, porte USB, slot Ethernet per la connessione a Internet via cavo, tre uscite video e jack audio. A racchiudere ogni componente è un case con dimensioni compatte e design ottimizzato per favorire la dissipazione del calore. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

In questo momento, hai la possibilità di acquistare Lenovo ThinkCentre M93p al prezzo finale di soli 115 euro, grazie allo sconto applicato in automatico dallo store. Come anticipato in apertura, la disponibilità è immediata, con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno: ciò significa che, se lo ordini subito, entro domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti in ogni attività quotidiana.

Da sottolineare che si tratta di un prodotto ricondizionato, verificato e completamente funzionante, in condizioni eccellenti e coperto dalla garanzia Amazon Renewed per un anno. In caso di esaurimento delle unità in vendita è possibile dare uno sguardo agli altri modelli proposti nella sezione dedicata dell’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.