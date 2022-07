Lenovo ThinkCentre neo 50a 24: all-in-one per PMI

Al CES 2022 di Las Vegas erano stati annunciati i primi tre prodotti della nuova serie. Lenovo ha ora svelato il ThinkCentre neo 50a 24, un all-in-one adatto alle piccole e medie imprese (PMI). Il dispositivo offre elevate prestazioni, in quanto integra i processori Intel di dodicesima generazione. Include anche diverse funzionalità che migliorano produttività e collaborazione, senza dimenticare quelle per la sicurezza dei dati. Arriverà in Italia nel mese di agosto.

Lenovo ThinkCentre neo 50a 24: specifiche e prezzo

All’inizio di gennaio erano stati presentati ThinkCentre neo 30a 24, ThinkCentre neo 70t e ThinkCentre neo 50s (quest’ultimo può essere acquistato su Amazon a circa 800 euro). Il quarto prodotto della serie è appunto il ThinkCentre neo 50a 24. Il nuovo desktop all-in-one ha uno schermo da 23,8 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), ampio angolo di visione e certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light. Gli utenti possono scegliere anche la versione con pannello multi-touch.

La dotazione hardware comprende i processori Intel di dodicesima generazione (fino ai Core i7 serie H), fino a 16 GB di RAM DDR5 a 4.800 MHz, SSD PCIe M.2 fino a 2 TB, hard disk fino a 2 TB e scheda video discreta Intel Arc A370M. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 5 o 6 e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti sei porte USB (tre Type-A e tre Type-C), uscita e ingresso HDMI, porta Ethernet, jack audio da 3,5 millimetri, due altoparlanti da 3 Watt, due microfoni e webcam da 5 megapixel (standard, IR o IR+IA) a scomparsa.

Il ThinkCentre neo 50a 24 sarà disponibile in Italia dal mese di agosto. Il prezzo della configurazione base è 799,00 euro + IVA.

