Lenovo ThinkPad P16: potente workstation mobile

Il produttore cinese ha annunciato una nuova workstation mobile che combina le migliori caratteristiche dei precedenti modelli da 15,6 e 17 pollici in un fattore di forma più compatto. Il Lenovo ThinkPad P16 integra ovviamente componenti hardware in grado di offrire elevate prestazioni durante l’uso di applicazioni professionali. Il notebook sarà disponibile in Italia a partire dal mese di ottobre.

Lenovo ThinkPad P16: specifiche e prezzo

Il ThinkPad P16 ha uno schermo da 16 pollici con rapporto di aspetto 16:10. Gli utenti possono scegliere quattro tipi di pannello: OLED touch (3840×2400 pixel), IPS a 600 nit con supporto Dolby Vision HDR (3840×2400 pixel), IPS a 400 nit (2560×1600 pixel) e IPS a 300 nit (1920×1200 pixel).

La dotazione hardware comprende i processori Core i5/i7/i9 serie HX, fino a 128 GB di RAM DDR5, SSD PCIe Gen 4 M.2 NVMe fino a 8 TB con supporto RAID 0/1 e scheda video NVIDIA fino alla RTX A5500 con 16 GB di memoria. Sono inoltre presenti cinque porte USB (due 3.1 Gen 1 Type-A, due Type-C/Thunderbolt 4 e una 3.2 Gen 2 Type-C), uscita HDMI, jack audio, lettore di smart card (opzionale) e card reader SD.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, LTE (opzionale) e NFC (opzionale). La tastiera è retroilluminata, mentre l’accesso è protetto dalla webcam IR (opzionale) e dal lettore di impronte digitali. È possibile scegliere tre sistemi operativi: Windows 11 Pro/Home, Windows 10 Pro e Linux (Red Hat, Fedora o Ubuntu).

Il Lenovo ThinkPad P16 sarà in vendita da ottobre. Il prezzo della configurazione base è 2.399 euro + IVA. Su Amazon è disponibile il “fratello minore” ThinkPad P15 con processore Intel Core i7-11800H.

