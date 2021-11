Lenovo ThinkPad Plus Gen 2 disponibile in Italia

Lenovo ha annunciato l'arrivo in Italia del nuovo ThinkBook Plus Gen 2. Il notebook, svelato al CES 2021 di Las Vegas, possiede un design piuttosto originale. Sulla cover è infatti presente uno schermo E Ink, simile a quello degli Amazon Kindle, che può essere sfruttato per varie attività. Gli utenti italiani possono inoltre acquistare i nuovi ThinkBook 13x e ThinkBook 16p Gen 2.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 2

Il Lenovo ThinkBook Plus Gen 2 possiede uno schermo touch principale da 13,3 pollici (2560×1200 pixel) con supporto Dolby Vision. Sulla cover del notebook c'è invece un display touch E Ink monocromatico da 12 pollici 82560×1200 pixel) che supporta la stilo in dotazione. La dotazione hardware comprende inoltre i processori Intel Core di undicesima generazione, 16 GB di RAM e SSD PCIe M.2 fino a 1 TB.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. Sono presenti inoltre altoparlanti stereo, tastiera retroilluminata, webcam HD, lettore di impronte digitali, jack audio e due porte Thunderbolt 4. Il sistema operativo è Windows 10 Pro, ovviamente aggiornabile a Windows 11. Il prezzo della configurazione base è 1.489 euro (IVA esclusa).

Lenovo ThinkBook 13x

Il Lenovo ThinkBook 13x possiede uno schermo da 13,3 pollici (2560×1600 pixel), processori Intel Core di undicesima generazione, 8/16 GB di RAM, SSD PCIe M.2 fino a 1 TB, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, altoparlanti stereo, tastiera retroilluminata, webcam HD, lettore di impronte digitali, jack audio e due porte Thunderbolt 4. Il prezzo della configurazione base è 1.369 euro (IVA esclusa).

Lenovo ThinkBook 16p Gen 2

Infine, il Lenovo ThinkBook 16p Gen 2 possiede uno schermo 2.5K da 16 pollici, processori AMD Ryzen 5000 Mobile, fino a 32 GB di RAM, SSD PCIe M.2 fino a 1 TB, scheda video NVIDIA GeForce RTX 30, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, altoparlanti stereo, tastiera retroilluminata, webcam HD o full HD, lettore di impronte digitali, card reader SD, quattro porte USB e jack audio. Il prezzo della configurazione base è 1.489 euro (IVA esclusa).