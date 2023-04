Lenovo ThinkPad T: notebook W11 Pro a soli 295 euro

Integra il necessario per la produttività, in dimensioni compatte e con un design curato nei minimi dettagli, come da tradizione per il brand: il notebook della gamma Lenovo ThinkPad T si trova oggi in forte sconto su Amazon, proposto in vendita al prezzo finale di soli 295 euro. Passiamo in rassegna le caratteristiche che lo rendono un affare anche per chi è alla ricerca di un portatile da destinare allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale, partendo dal comparto software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro, con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione di tutti gli aggiornamenti e delle nuove funzionalità rilasciate.

Affare Amazon: Lenovo ThinkPad T a prezzo stracciato

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione: display da 14,1 pollici con risoluzione HD, processore Intel Core i5, 16 GB di RAM, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti, tastiera con layout italiano e autonomia elevata. Per ulteriori informazioni, consultare la descrizione completa.

Si tratta di un prodotto ricondizionato, completamente funzionante e in condizioni eccellenti, fornito con un anno di garanzia Amazon Renewed. Oggi lo puoi acquistare al prezzo finale di soli 295 euro invece di 349 euro, grazie allo sconto di 54 euro rispetto al listino.

L’e-commerce assicura la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Ciò significa che, se effettui subito l’ordine, entro domani sarà a casa tua, sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti in ogni attività quotidiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.