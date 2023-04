Lenovo ThinkPad T470: il notebook a soli 299 euro

Lenovo ThinkPad T470 è un notebook che fa della versatilità uno dei suoi principali punti di forza: prodotto dal marchio leader del mercato PC, non lascia nulla al caso in termini di design e funzionalità integrate. Adatto al lavoro, allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale, oggi può essere tuo al prezzo di soli 299,90 euro grazie a un’offerta di eBay dedicata. Passiamo in rassegna tutti i dettagli.

A 299 euro, Lenovo ThinkPad T470 è un affare

Partiamo dal software: ha in dotazione il sistema operativo Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione degli aggiornamenti rilasciati e delle patch di sicurezza distribuite. Il comparto hardware fa invece leva sulle seguenti specifiche tecniche: display con diagonale pari a 14 pollici e risoluzione 1366×768 pixel, processore Intel Core i5-6200U affiancato dalla GPU Intel HD Graphics 520, 16 GB di RAM DDR4 (espansibile all’occorrenza fino a un massimo di 32 GB), unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, slot Ethernet per la connettività cablata, tastiera con layout italiano, webcam con microfono, una porta USB 3.1 Type-C e tre USB 3.0 Type-A, uscita video HDMI, jack audio, lettore SD e grande autonomia. Ulteriori informazioni sono riportate nella descrizione completa.

È un prodotto ricondizionato in condizioni eccellenti, che non mostra alcun segno di utilizzo e completamente funzionante, testato e ispezionato in modo professionale. Insomma, è pari al nuovo. Oggi può essere tuo al prezzo di soli 299,90 euro grazie all’offerta in corso su eBay.

A proporlo è un venditore italiano che ha già ricevuto oltre 86.000 feedback positivi dai clienti sul marketplace, a testimonianza della sua affidabilità, offrendo inoltre la spedizione gratuita a domicilio in soli due giorni: ciò significa che, se lo ordini subito, il notebook sarà a casa tua molto presto.

