Nessun annuncio ufficiale per il momento, ma un filmato comparso nei giorni scorsi sul canale ufficiale YouTube di Lenovo anticipa l’arrivo di tre nuovi Chromebook. Non è dato a sapere con quali tempistiche i dispositivi faranno la loro comparsa sul mercato, né a quale prezzo o quali saranno i primi territori a riceverli.

Lenovo Chromebook C340-11, S340-14 e C340-15

Non è da escludere una presentazione e un lancio a breve, in vista del Back to School. L’ipotesi è rafforzata dalla pubblicazione odierna di un’indagine condotta dal produttore e che focalizza l’attenzione proprio sul rapporto tra gli studenti e la tecnologia. Diamo dunque un’occhiata alle caratteristiche svelate dal video intitolato Product Tour. Tutti sono ovviamente basati sul sistema operativo Chrome OS di Google, già dimostratosi capace di ottenere un ottimo riscontro in termini di mercato per quanto concerne l’ambito education.

Il modello C340-11 con display touch da 11,6 pollici (1366×768 pixel) avrà un design convertibile, così come il più grande C340-15 con schermo da 15,6 pollici. L’unità S340-14 disporrà invece di un pannello da 14 pollici (HD non touch o Full HD con touch opzionale) in grado di ruotare fino a 180 gradi. Tra le colorazioni disponibili Platinum Grey, Sand Pink, Dark Orchid e Mineral Gray.

C340-11 e S340-14 nasconderanno sotto la scocca un processore Intel Celeron N4000, ben più potente rispetto al MediaTek MT8173 visto lo scorso anno su C330 e S330. Il più piccolo del trio offrirà inoltre 4 GB di RAM e storage da 32 o 64 GB con porte USB 3.1, USB-C, slot microSD e jack audio da 3,5 mm. Il Chromebook da 14 pollici sarà dotato di 4 GB di RAM e fino a 64 GB di memoria interna. Infine, quello più grande (simile a Yoga C630, ma con Chrome OS) permetterà di scegliere tra Intel Pentium Gold 4417U o Intel Core i3-8130U (Kaby Lake) affiancandogli fino a 128 GB di spazio e a quanto pare 4 GB di RAM. Rimaniamo in attesa di un annuncio ufficiale per l’elenco completo delle specifiche tecniche.