È andato in scena nella serata di ieri a Milano l’evento Lenovation organizzato da Lenovo per presentare alla stampa le sue novità destinate al mercato italiano. Nell’occasione è stata ribadita quella che è la nuova filosofia del marchio: Smarter Technology for All. L’intento dichiarato è quello di rendere la tecnologia disponibili a tutti, con un riferimento diretto all’integrazione di soluzioni smart, basate sull’intelligenza artificiale.

La filosofia Smarter Technology for All

I prodotti esposti sono quelli già presentati nei mesi scorsi, come nel caso del ThinkBook 13s annunciato a metà maggio in occasione dell’Accelerate 2019 e che inaugura il nuovo brand del gruppo cinese. Un laptop da 13,3 pollici con telaio in alluminio anodizzato e specifiche pensate per soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese, basato sulla versione Pro di Windows 10 e con un lettore di impronte digitali incluso nel pulsante di accensione.

Yoga S940 è invece il invece il portatile ultrasottile mostrato all’inizio dell’anno al CES 2019 con display da 14 pollici 4K, scocca unibody in metallo e funzionalità Smart Assist basate sull’IA per intervenire, ad esempio, applicando automaticamente una sfocatura allo sfondo durante le videochiamate.

La gamma offre poi PC indirizzati a utenze diverse: dagli studenti alle famiglie, ovviamente senza dimenticare il target professionale. Il notebook IdeaPad S540 annunciato al MWC 2019 è disponibile con schermo da 14 o 15 pollici, offre differenti configurazioni hardware e un comparto sonoro sostenuto dalla tecnologia Dolby Audio.

C’è poi il modello IdeaPad C340, anch’esso presentato a Barcellona, un convertibile 2-in-1 con autonomia che arriva a otto ore, supporto Active Pen (opzionale) per scrivere e prendere appunti a mano libera direttamente sullo schermo e fino a 2 TB di storage.

Indirizzato invece a chi gioca occasionalmente, IdeaPad L340 Gaming offre una tastiera con retroilluminazione blu, schermo da 15 o 17 pollici e processori fino a Intel Core i7 di nona generazione. Dispone di due modalità attivabili rapidamente: Quick per giocare e Quiet per lavorare.

Completano la line-up i monitor Legion Y44w da 43,4 pollici con pannello curvo (3480×1200 pixel) e ThinkVision P44w da 43,3 pollici con porte USB-C integrate (3840×1200 pixel), l’accessorio VOIP 360 Camera Speaker e lo zaino 15.6″ Commuter Backpack per il trasporto dei laptop in tutta sicurezza. Queste le parole di Emanuele Baldi, amministratore delegato di Lenovo per l’Italia.

Per Lenovo, Smarter Technology for All significa dare attraverso i nostri prodotti massimo valore alle persone e aiutarle a migliorare la propria vita, sia privata sia professionale, senza dimenticare l’intrattenimento e lo svago. Abbiamo ulteriormente consolidato la nostra posizione di leader mondiale nella produzione di PC e oggi un PC su quattro venduti è Lenovo; è una grande soddisfazione e al contempo una grande responsabilità, che ci spinge a innovare in tutti i campi della tecnologia, dalla Realtà Virtuale e Aumentata, con significative applicazioni anche in campo scientifico, professionale e industriale, all’intelligenza artificiale, con importanti applicazioni nella Smart Home e nello Smart Working, fino all’IoT, con innovative ricadute nella logistica e nell’organizzazione aziendale.

Novità Lenovo: prezzi e disponibilità

Riportiamo di seguito i prezzi e la disponibilità sul mercato italiano dei prodotti visti al Lenovation di Milano.