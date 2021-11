Lenovo V15-ADA: il portatile low cost con Ryzen (317 euro)

Se sei alla ricerca di un buon portatile, ma dal prezzo contenuto, oggi ti riportiamo un’offerta che sul piano prezzo/prestazioni non ha rivali. Stiamo parlando del Lenovo V15-ADA, un laptop tradizionale alimentato da un processore AMD Ryzen disponibile su Amazon a soli 317 euro.

PC portatile Lenovo V15-ADA: caratteristiche tecniche

Si tratta di un computer piuttosto compatto e dal design decisamente curato che lo rende facile da trasportare. Il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, una risoluzione a dir poco rara in questa fascia di prezzo. Questo non rinuncia alla presenza di una webcam integrata con un doppio microfono per la cancellazione del rumore. Molto confortevole la tastiera con layout completo, in italiano, e che integra perfino il tastierino numerico. Ad alimentare il computer ci pensa un processore AMD Ryzen 3 3250U, una CPU dual-core con una frequenza massima di 3,5GHz. Questo è affiancato da 4GB di memoria RAM, espandibile grazie ad uno slot libero, e un SSD NVMe da 256GB. Nel complesso si tratta di una configurazione davvero performante per il prezzo, in grado di gestire egregiamente ogni attività quotidiana. Dall’elaborazione dei documenti con Office alla navigazione, passando per l’intrattenimento in streaming, il PC riesce a svolgere qualsiasi operazione in maniera rapida e, soprattutto, fluida.

Connettività

A determinare il prezzo, infatti, è l’assenza del sistema operativo che consente di proporre un hardware di ottimo livello, ad un prezzo estremamente conveniente. Naturalmente è possibile installare sia Linux che Windows, quest’ultimo disponibile online ad un prezzo irrisorio per una licenza originale. Da non sottovalutare è, infatti, la piena compatibilità con il nuovo Windows 11. Dal punto di vista della connettività non manca nulla. Le porte USB Type-A sono tre, di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Presente un’uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor sia in mirroring che in estensione con una risoluzione massima di 4K. Comodo il lettore di schede, mentre Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0 chiudono la dotazione. In conclusione, si tratta di un dispositivo rivolto soprattutto alle PMI, che magari necessitano di aggiornare la propria flotta di computer. In questo modo hanno l’occasione di avere un buon hardware a prezzo accessibile contenendo i costi del ricambio. Tuttavia, è una soluzione ideale per chi desidera risparmiare una cifra consistente rispetto alle alternative dotate di Windows 10, senza rinunciare però alle prestazioni.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, accompagnato da un piccolo sconto preapplicato, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 317,99 euro. Ad una cifra così bassa, impossibile trovare di meglio.