Lenovo V15 con W11, Office e pendrive tra le Offerte di Primavera

Tra i notebook protagonisti delle Offerte di Primavera su Amazon, il modello Lenovo V15 è quello che portiamo all’attenzione di chi cerca un modello economico, ma al tempo stesso versatile e adatto a gestire la produttività di base, lo studio, le sessioni di navigazione e l’intrattenimento multimediale: è in sconto del 10% con in regalo il pacchetto Office Pro 2021 preinstallato, una pendrive da 32 GB, un mouse wireless e il sistema operativo Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft.

Offerte di Primavera: un bundle per il notebook Lenovo

Diamo uno sguardo al comparto hardware. Sono queste le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display Full HD da 15,6 pollici, processore Intel N4500 cn GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, Wi-Fi, Bluetooth, webcam 720p, altoparlanti, porte USB (anche Type-C), uscita video HDMI, slot Ethernet, jack audio e autonomia elevata. Altri dettagli nella descrizione completa.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il bundle del notebook Lenovo V15 appena descritto al prezzo finale di soli 296 euro, approfittando della promozione in corso. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

C’è tempo fino alle 23:59 di domani, mercoledì 29 marzo, per approfittare delle Offerte di Primavera su Amazon. Nel corso dell’evento, su queste pagine segnaleremo gli sconti più interessanti delle sezioni Informatica ed Elettronica, così da permettere a coloro interessati di approfittarne del sold out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.