Lenovo Yoga 6: design, performance e sconto SUPER

Lenovo prepara la stagione autunnale fin da oggi mettendo a disposizione uno sconto ideale sia per chi lavorerà “mobile”, sia per chi prepara una nuova annata di studio ed esami. Su Amazon, infatti, il Lenovo Yoga 6 convertibile scende per la prima volta sotto i 1000 euro e garantisce uno sconto immediato di 169,66 euro.

Lenovo Yoga 6 finalmente sotto i 1000€

Per capire il Lenovo Yoga 6 bisogna partire dalle specifiche, e da questa immagine:

Non certo un laptop qualsiasi, insomma:

display touch ribaltabile da 13,3 pollici con risoluzione 1920×1080 e pannello IPS;

con risoluzione 1920×1080 e pannello IPS; processore AMD Ryzen 7 4700U ;

; SSD da 1TB ;

; RAM da 16GB

autonomia fino a 18 ore

Un dispositivo di alta fascia, insomma, che non porta al di sotto dei 1000 euro non solo performance, ma anche un gusto estetico decisamente raffinato:

Bello e potente, leggero e sottile, capiente e comodissimo. Un device di alta fascia che oggi è a disposizione al suo miglior prezzo in assoluto. Un'occasione rara e di breve durata, senza dubbio una delle offerte migliori che Amazon metta a disposizione in queste ore.

999,99 euro, spedizione immediata e gratuita. L'effetto WOW è gratis, incluso nell'unboxing.