Lenovo Yoga 6: Ryzen 7 e 16GB di RAM in offerta oggi (-100€)

Tra gli sconti di oggi spicca un notebook top di gamma dalle caratteristiche interessanti, si tratta del Lenovo Yoga 6 in offerta su Amazon a 1.199€. Lo sconto del 8% corrisponde a ben 100 euro di risparmio rispetto al prezzo di listino.

Il comparto hardware del Lenovo Yoga 6 è composto da un potente Ryzen 7 4700U con scheda grafica integrata, 16GB di memoria RAM e 1TB di SSD. Una dotazione tecnica che fa intendere si tratti di un portatile dedicato ai professionisti, a chi cerca una macchina potente, versatile e affidabile da utilizzare in ufficio o da portare con sé per viaggi o spostamenti. A favorire ciò non manca un design sottile e un peso ridotto.

Come da tradizione per la serie Yoga, anche questo modello è dotato di una particolare cerniera in grado di ruotare a 360°, una caratteristica che consente di utilizzare il PC in modalità tablet, sfruttando l’ampio schermo touch e la penna. Lenovo Yoga 6 è dotato di un display da 13.3 pollici in risoluzione FullHD 1080p con una luminosità massima di 300 nits, più che sufficiente per un’adeguata visibilità anche all’aperto.

La scocca dello Yoga 6 è realizzata in alluminio e il display è rivestito da un tessuto in colorazione blu, che contribuisce al bellissimo design del dispositivo.

Oggi il notebook Lenovo Yoga 6 è disponibile in offerta su Amazon a 1.199€, il prezzo cala di 100 euro grazie allo sconto del 8%. Il prodotto è compatibile con la spedizione espressa Prime con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.