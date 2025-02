Lenovo Yoga Tab Plus e Idea Tab Pro in Italia

Lenovo ha annunciato al CES 2025 di Las Vegas i nuovi notebook della serie Yoga con processori Intel Core Ultra 200V/H. Il produttore cinese ha mostrato anche due nuovi tablet Android che ora sono disponibili in Italia: Yoga Tab Plus e Idea Tab Pro. Hanno caratteristiche adatte per creatività e produttività.

Lenovo Yoga Tab Plus: specifiche e prezzo

Il Lenovo Yoga Tab Plus rappresenta l’offerta di punta. Ha uno schermo LCD anti-riflesso (PureSight Pro) da 12,7 pollici con risoluzione 3K (2944×1840 pixel), refresh rate di 144 Hz e luminosità fino a 900 nits. Integra il processore Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5x e 256 GB di storage UFS 4.0.

Queste sono le altre specifiche: fotocamera posteriori da 13 e 2 megapixel (principale e macro), fotocamera frontale da 13 megapixel (grandangolare), due microfoni, sei altoparlanti (due tweeter e quattro woofer), porta USB Type-C, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, batteria da 10.200 mAh con ricarica rapida da 45 Watt. Il sistema operativo è Android 15.

Lo Yoga Tab Plus è il primo tablet con Lenovo AI Now, un assistente che sfrutta il modello Llama 3 di Meta (eseguito sul dispositivo) per eseguire varie attività, tra cui ricerca di documenti e generazione di riassunti. Il prezzo è 799,00 euro. Sono incluse anche tastiera e stilo.

Lenovo Idea Tab Pro: specifiche e prezzo

Il Lenovo Idea Tab Pro è un tablet più economico, ma altrettanto valido. Ha uno schermo LCD da 12,7 pollici con risoluzione 3K (2944×1840 pixel), refresh rate di 144 Hz e luminosità fino a 400 nits. Integra il processore MediaTek Dimensity 8300, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5x e 128/256 GB di storage UFS 3.1/4.0.

Queste sono le altre specifiche: fotocamera posteriore da 13 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, due microfoni, quattro altoparlanti, porta USB Type-C, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, batteria da 10.200 mAh con ricarica rapida da 45 Watt. Il sistema operativo è Android 15. Il prezzo base è 399,00 euro.