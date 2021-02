Lenstore: come sperimentare i problemi della vista

Come vede un daltonico? E come può essere l’esperienza visuale in presenza di glaucomi o problemi alla cataratta? Cosa si intende per degenerazione maculare? Come intervengono sulla vista le miodesopsie? A queste domande è spesso facile dare una risposta teorica, ma non sempre è facile immaginare nella pratica cosa composto un’esperienza visuale di questo tipo. Per facilitare l’impatto con questo tipo di problematiche, e rendere chiaro a tutti cosa comportino nella vita di tutti i giorni, Lenstore ha messo a punto un interessante strumento online che consente di sperimentare ognuna di queste patologie direttamente attraverso i propri occhi.

Trovo che sensibilizzare le persone su temi come quello delle disabilità visive sia molto importante e significativo. Attraverso questo strumento digitale possiamo finalmente conoscere da più vicino questi problemi, facendone esperienza sulla nostra pelle. Tutte le patologie oculari analizzate variano in termini di sintomi, cause e cure ed è importante diventare più consapevoli di quelli che possono esserne i sintomi per prevenire qualunque danno. Infatti, molte delle patologie analizzate possono essere curate semplicemente riducendo la presenza di sintomi, se individuate in tempo da un medico od optometrista. Ci auguriamo che questo strumento possa non solo aiutare le persone a vedere il mondo da un altro paio di occhi, ma anche a prestare attenzione ai diversi sintomi, per riuscire a curarsi in tempo Roshni Patel, Lenstore

Problemi alla vista: un test online per capire cosa comportano

Queste le principali patologie della vista contemplate dallo strumento online:

Daltonismo

“Il daltonismo colpisce 1 uomo su 12 ed 1 donna su 200 in tutto il mondo. Coloro che soffrono di questa condizione tendono a non riuscire ad identificare determinati colori o a distinguerli da altri. Il tipo più comune di daltonismo è la deuteranopia (visibili nell’immagine). Coloro affetti da questo disturbo visivo fanno fatica a distinguere tra il colore rosso e verde“

“Questa condizione dell’occhio è caratterizzata dal deterioramento o perdita completa della visione periferica, mentre quella centrale rimane generalmente intatta. Come risultato, le persone affette da questa condizione tendono a percepire la presenza di un cerchio di fronte agli occhi, come se stessero guardando il mondo da un tunnel“

“Conosciuta anche come Nyctalopia, questa condizione è il risultato dell’incapacità degli occhi di adattarsi ad una scarsa luminosità. Sebbene non vi siano particolari conseguenze durante il giorno, per coloro affetti da questo deficit visivo diventa più impegnativo svolgere mansioni al buio”

“La Cataratta è una patologia oculare molto diffusa, caratterizzata dalla presenza di macchie create dalla lente interna all’occhio che – come risultato – può rendere la vista offuscata ed in alcuni casi provocare cecità. Sebbene tutti possono essere colpiti da questo disturbo visivo, la cataratta tende a svilupparsi più comunemente in adulti. Questo è dovuto al fatto che con l’età le lenti dell’occhio ‘si insabbiano’, rendendo difficile lo svolgimento di attività quotidiane come – ad esempio – guidare. L’abuso di alcol, il fumo, il diabete e la presenza di casi in famiglia sono tutti fattori che aumentano le possibilità di essere affetti da questa condizione“

“È molto comune sperimentare la presenza di corpi galleggianti nell’occhio, spesso neri o grigi che si muovono nell’occhio quando si sposta lo sguardo o si tenta di focalizzare lo sguardo direttamente su di essi. Sebbene questa condizione sia comune e – in molti casi – innocua, in altri casi è sintomo di un problema più complesso che va affrontato con il proprio oculista“.

Ognuna di queste patologie, gestita come fosse un vero e proprio filtro sulle immagini, è applicata su sette ambientazioni differenti e consente così di sperimentarne l’esperienza con un semplice click. Qui.