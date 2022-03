Leonardo investe nell'Elettronica per la Difesa

Al di là di quel che tutti concordano sulla guerra, al tempo stesso è noto come sia anche un’occasione di grande sfida (e quindi di evoluzione) tecnologica. Lo è sempre stato nel passato e oggi come non mai l’elettronica è al centro della disfida sul campo, sia sul fronte dell’offensiva che sul campo della difesa. L’Italia è in prima fila in questo campo da sempre e proprio in queste ore Leonardo ha annunciato importanti investimenti con un piano di crescita ambizioso: diventare entro cinque anni leader europeo dell’Elettronica per la Difesa.

Leonardo investe per la Difesa

Spiega il gruppo:

Leonardo, attraverso la Divisione Elettronica – circa 13.000 persone di cui oltre 8.500 in Italia e 18 poli di eccellenza tecnologica a livello nazionale dedicati alla progettazione, sviluppo, produzione e supporto di radar, sensoristica avanzata, sistemi di protezione e di difesa per piattaforme aeree, spaziali, terrestri e navali – si propone una crescita significativa nell’arco di piano, attraverso la maggiore competitività delle linee produttive, della logistica e della supply chain, una forte concentrazione sull’innovazione di prodotto e il consolidamento della propria rete di open innovation, con accordi pubblico-privati con Università, centri di ricerca e ITS/ITIS

In Italia sono previsti 200 milioni di euro di investimenti annui con lo stanziamento di 50 milioni annui nei primi 3 anni per l’ottimizzazione dei siti industriali esistenti. Il rafforzamento passerà per la “Factory of the Future“, ossia il modello di fabbrica intelligente (fortemente basata sulla robotica) che porterà a processi di sviluppo più rapidi ed efficienti. L’automazione avrà dunque ruolo primario, così come essenziale sarà la collaborazione con ben 20 poli di ricerca universitari e 9 istituti tecnici:

Oltre alle risorse allocate sui siti industriali e sui prodotti, la crescita del business passerà anche attraverso l’inserimento di nuove tecnologie in un’ottica di open innovation, con la creazione di ecosistemi tecnologici a livello territoriale e il potenziamento delle collaborazioni con il mondo della formazione e della ricerca

Ogni polo di eccellenza porterà avanti progetti specifici, concentrando in differenti distretti le singole specializzazioni su cui Leonardo andrà ad investire: