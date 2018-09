Il leone, il machine learning e la poesia

A guardia della Colonna di Nelson, nella Trafalgar Square di Londra, ci sono fin dal 1867 quattro grandi leoni di bronzo. Silenziosi, da oltre un secolo e mezzo proteggono il monumento eretto in onore dell’ammiraglio britannico. Sono l’opera più nota del pittore e scultore inglese Sir Edwin Henry Landseer. Da qualche giorno a far loro compagnia è apparso un quinto felino, dalla natura alquanto differente.

L’installazione Please Feed the Lions, realizzata dall’artista Es Devlin in occasione del London Design Festival in programma fino al 23 settembre, consiste in una scultura interattiva che fa leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale per interfacciarsi col pubblico. I visitatori sono invitati a dare in pasto al leone una parola a loro scelta, digitandola su un Pixelbook presente nella piazza. Tutti gli input vengono immagazzinati e contribuiscono alla creazione di quella che può essere definita una poesia collettiva, proiettata durante le ore serali sull’opera stessa e sulla Colonna.

L’IA che elabora i dati restituendo in uscita i versi si basa su una rete neurale messa a punto da Ross Goodwin (lui stesso si definisce un tecnologo creativo) e fa parte del programma Artist and Machine Intelligence sostenuto da Google Arts & Culture. Gli algoritmi che compongono il modello sono stati istruiti grazie a circa 25 milioni di parole estratte da poesie del XIX secolo.

A roaring red lion in Trafalgar Square is hungry for words, feed it and it will repay you in poetry. A new public sculpture by the brilliant Es Devlin I've helped bring to life with @rossgoodwin @googlearts #LDF18 pic.twitter.com/yDfGvN3zUb

Non serve andare a Londra per contribuire, lo si può fare anche attraverso un’apposita pagina sul sito del London Design Festival. Poche e semplici le regole imposte: il leone digerisce solo i termini inclusi nell’Oxford English Dictionary, ad esclusione dei nomi propri e dei termini offensivi. Ogni giorno viene pubblicato il componimento generato dall’IA, ecco un estratto da quello di ieri.

Our courage lies as weary of the sea

Our shadows in the waters were to meet

This humanity that falls and flies

Strange shadows of the night

That aspiration of their flight is born

And stretched on some bright light their crags

That struggle to the silent sky

And the soft sea with sunshine flows and stirs