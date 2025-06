L’estate è più sicura con PIA: VPN full optional a 1,99€ per avere le tue serie tv anche all'estero

C’è chi si spalma la crema solare e chi… protegge i propri dati online! Perché sì, d’estate ci rilassiamo, viaggiamo, usiamo più Wi-Fi pubblici e condividiamo tutto, ma la sicurezza digitale non va mai in vacanza. E se ti dicessimo che puoi ottenere una VPN ultra veloce, super sicura e certificata a solo 1,99€ al mese, non sarebbe già un’ottima notizia?

Con Private Internet Access (PIA), la tua estate è libera, connessa e al riparo da occhi indiscreti, e costa meno di un caffè al bar sulla spiaggia!

Privacy a prova di tuffo: perché scegliere PIA VPN

Quando sei al mare, a bordo piscina o in aeroporto in attesa del tuo volo, connetterti a una rete pubblica è quasi inevitabile. E proprio lì i rischi aumentano: dati rubati, tracciamenti, pubblicità invadenti… Ma con PIA VPN, hai un ombrellone digitale sempre aperto sopra la tua privacy.

Ecco cosa rende PIA perfetta per proteggerti d’estate (e non solo):

Nessun log, mai : PIA non registra, non traccia, non spia. Nemmeno per sbaglio.

VPN velocissima : download, streaming e gaming anche sotto il sole, senza rallentamenti.

Fino a 10 dispositivi protetti : smartphone, tablet, laptop… anche il router!

Compatibile con tutto : Android, iOS, Windows, Mac, Linux, estensioni browser e altro.

Protocolli sicuri (WireGuard e OpenVPN): la tua connessione è una fortezza digitale.

L’offerta attuale di Private Internet Access è pensata per chi ama fare affari intelligenti anche sotto l’ombrellone: solo 1,99€ al mese scegliendo il piano biennale, con 2 mesi extra in regalo.

Sì, 26 mesi di protezione completa per meno del costo di una granita al giorno. E nessuna sorpresa: tutto chiaro, tutto trasparente, come l’acqua delle isole greche. Con PIA VPN sei libero di navigare in sicurezza ovunque, anche all’estero. Nessun blocco, nessuna censura, solo la libertà che meriti.