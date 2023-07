L'Estate Più Calda in streaming: guarda il film

Se stai cercando un film leggero e divertente, da oggi L’Estate Più Calda è in streaming gratis su Prime Video per tutti gli abbonati Prime. Chi ancora non ha attivato la sottoscrizione può farlo subito iniziando il mese di prova a costo zero, garantendosi così anche la possibilità di partecipare all’evento Prime Day della prossima settimana (11 e 12 luglio). È una commedia italiana con un cast di tutto rispetto e ambientata in Sicilia.

Guarda in streaming il film L’Estate Più Calda

La regia è di Matteo Pilati. Senza anticipare troppo, per non rovinare la sorpresa inciampando in uno spoiler, riportiamo di seguito una parte della sinossi condivisa dalla piattaforma così da poter capire di cosa parla la storia e il trailer ufficiale pubblicato nelle scorse settimane.

In un paesino della Sicilia meridionale arriva l’estate: l’ultima di Lucia prima di partire per l’università e separarsi da Valentina, la sua migliore amica; l’ultima di Nicola prima di diventare prete. Lucia trascorrerà le vacanze dividendo il suo tempo fra l’attività di animatrice nel Centro Estivo parrocchiale e la cura degli animali e del parco della grande villa che lo ospita. L’arrivo di Nicola nella parrocchia di Don Carlo porta euforia e scompiglio in paese: il giovane diacono piace subito a tutti, in particolare a Valentina, che si mette in testa di conquistarlo.

Fanno parte del cast di attori, tra gli altri, Nicole Damiani, Gianmarco Saurino, Alice Angelica, Stefania Sandrelli, Nino Frassica, Michela Giraud, Giuseppe Giofre, Antonio Conte, Mehdi Meskar, Alberto Rossi e Miriam Nicolosi. La pellicola è prodotta da Notorious Pictures e Amazon Studios in collaborazione con Rufus Film.

