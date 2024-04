Lettore 3-in-1 con USB-C in DOPPIO SCONTO: tuo a 7,98€

Una segnalazione veloce per il doppio sconto su Amazon che interessa il lettore di schede 3-in-1 con cavo USB-C del marchio JSAUX. Tra i suoi punti di forza, segnaliamo la possibilità di effettuare più operazioni in contemporanea, anche di lettura e scrittura, su porte differenti. Per approfittarne devi solo attivare il coupon e applicare il codice promozionale JSITCD0051 , sarà tuo al prezzo di soli 7,98 euro. Attenzione: non sappiamo quando scadrà l’offerta.

Coupon+codice: crolla il prezzo del lettore 3-in-1

Le tre porte in dotazione sono USB 3.0 Type-A, per microSD e per SD. La compatibilità è garantita con tutti i dispositivi in circolazione: dai computer desktop e laptop con sistema operativo Windows ai tablet basati sulle piattaforme Android e iPadOS, senza dimenticare gli smartphone. Il suo design compatto permette di tenerlo sulla scrivania con un ingombro davvero minimo oppure di portarlo sempre con sé, nello zaino, in borsa o nella custodia del notebook. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

Grazie al doppio sconto di oggi, puoi acquistare il lettore di schede 3-in-1 di JSAUX con USB-C al prezzo stracciato di soli 7,98 euro invece di 16,99 euro come da listino. Non devi far altro che attivare il coupon dedicato e applicare il codice promozionale JSITCD0051 che trovi nella scheda del prodotto.

È venduto dallo store ufficiale italiano del marchio sull’e-commerce, mentre Amazon gestisce direttamente la spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio già entro domani per gli abbonati Prime che decidono di effettuare subito l’ordine. L’offerta è valida fino al sold out.