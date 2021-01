Lettore per carte CIE 3.0: prezzo speciale, solo oggi

La carta d’identità elettronica (CIE) è uno strumento destinato a diventare caposaldo del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione: 40,82 euro per dotarsi di un lettore per carta CIE 3.0 è quanto sufficiente per abilitare questa possibilità.

Lettore per CIE, prezzo speciale solo per oggi

Lo sconto è disponibile soltanto per la giornata di oggi: -18% per accedere al lettore contactless che può essere utilizzato per l’identificazione personale e l’accesso ai servizi online della PA.

Per il corretto utilizzo del lettore con CIE 3.0 è necessario installare il software gratuito disponibile sul sito CIE (cartaidentita_interno_gov.it). Il lettore possiede la certificazione CE, RoHS, BSI ed è compatibile anche con altre carte RFID (13,56 MHz).

Attenzione ad un dettaglio: “Per le carte NON contactless (CIE 1.0, 2.0 e firma digitale) è necessario acquistare il lettore Internavigare di smart card e firma digitale“. L’offerta è a scadenza: il prezzo odierno è tra i più bassi registrati negli ultimi mesi, sfiorando l’offerta del Black Friday scorso, ma terminerà alla mezzanotte di oggi.

