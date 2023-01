Lettore di schede 4 in 1: perfetto su MacBook e non solo (10€)

Computer di ultima generazione, belli e moderni ma alcune volte senza lo strumento giusto al momento opportuno. Sembra sciocco, ma capita sempre una situazione in cui hai in mano una scheda SD/microSD e lì ti chiedi “e ora che faccio?”. Eh, menomale che la risposta ce l’ho io per te e si tratta di questo lettore di schede 4 in 1 che costa una sciocchezza.

Spendi oggi 10,76€ grazie al ribasso del 31% su Amazon e non ti disperi più. Non perdere tempo ma approfittane al volo prima che sia troppo tardi.

Con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia.

Lettore di schede 4 in 1: straordinario è dire poco

Questo lettore di schede è un po’ come un piccolo miracolo a portata di mano. Infatti ti mette a portata di mano tutto quello di cui hai bisogno per utilizzarlo giorni dopo giorno senza intralci.

In modo particolare, prima di vedere cosa ti mette a disposizione, ti segnalo che ha un attacco USB classico ma lo puoi tranquillamente utilizzare con prodotti come MacBook o analoghi visto che viene fornito con un adattatore USB C da non sottovalutare.

In sé e per sé, questo lettore di schede supporta:

schede SD;

Micro SD;

Memory Stick;

Compact Flash.

Piccolissimo, portatile e con un LED che ti segnala se è in funzione non te ne fa perdere una.

Cosa ne pensi? Sicuramente un prodotto da avere nel cassetto della scrivania.

Non te lo perdere ora che è in promozione su Amazon ma anzi, approfitta del 31% di sconto e portalo a casa con appena 10€.

Le spedizioni, come ti dicevo, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

