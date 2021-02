Lettore di schede 4 in 1 USB to USB-C in offerta

In questo articolo vogliamo proporvi un accessorio, piccolo ed economico, ma estremamente utile: il lettore di schede UNI USB 3.0 to USB-C. Si tratta di un dispositivo grande quanto una chiavetta USB, utilizzabile tanto su smartphone quanto su PC.

Lettore di schede Uni 4 in 1: caratteristiche tecniche

Il dispositivo è indirizzato naturalmente a chi utilizza spesso supporti diversi per l’archiviazione dei file. In particolare, può rivelarsi molto comodo per fotografi e videografi che possono visualizzare il materiale anche in mobilità, direttamente dal proprio smartphone. Ovviamente allo stesso modo può essere un comodo strumento per trasferire file, foto o video da PC a smartphone e viceversa. Per queste ragioni può essere una soluzione efficace anche per chi le schede di memoria non le utilizza per lavoro.

Il funzionamento è decisamente semplice. Una volta inserita la scheda di memoria basterà collegare il lettore ad una delle porte USB del computer, che lo individuerà come una periferica esterna. Lo stesso procedimento è sufficiente per il collegamento con lo smartphone, e basterà un semplice file manager per navigare tra i dati. Molto comodo, inoltre, il LED laterale che indica lo stato di funzionamento del lettore. Naturalmente per sfruttare la massima velocità di 5Gbps, è necessario utilizzare l’interfaccia USB 3.0. Per quanto riguarda la compatibilità invece, è possibile utilizzarlo sia su Windows che su Mac, e con tutti i dispositivi Android ed iOS come il nuovo iPad Pro.

Grazie ad un’offerta a tempo, su Amazon è possibile acquistare il lettore a soli 10,99 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.