Lettore smart card per tessera sanitaria e CNS in offerta a 13€

Il lettore smart card del marchio Recbot è in offerta a tempo su Amazon. Può tornare utile, ad esempio, per l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione come quelli di INPS e dell’Agenzia delle Entrate, ma anche per consultare i documenti clinici presenti sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Occupa poco spazio e può essere portato comodamente ovunque: 82x69x16,3 millimetri, il peso è di 90 grammi. Oggi lo puoi acquistare al prezzo minimo storico di soli 13,40 euro.

L’offerta di Amazon sul lettore smart card

È compatibile con la tessera sanitaria, con la carta nazionale dei servizi e con la carta regionale dei servizi (ma non con la carta di identità elettronica, per quella è necessario un altro modello). Può essere utilizzato con qualsiasi computer basato su sistema operativo Windows 11 o Windows 10. L’immagine qui sotto mostra le sua dimensioni e le caratteristiche in dotazione: dal cavo con lunghezza 1,5 metri che termina con il connettore USB al LED che si illumina durante il funzionamento. Per saperne di più dai uno sguardo alla descrizione completa.

Grazie allo sconto del 40% sul listino (applicato in automatico) hai la possibilità di acquistare il lettore smart card di Recbot al prezzo finale di soli 13,40 euro, invece di 22,27 euro come da listino. È il suo minimo storico. Trattandosi di un’offerta a tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile.

C’è anche la spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata già entro domani (o presso un punto di ritiro a scelta) se hai un abbonamento Prime attivo. La spedizione è gestita da Amazon.